باريس سان جيرمان يقترب من ضم هرنانديز

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن الظهير الدولي الفرنسي، لوكا هرنانديز، سيلتحق "قريبا" بباريس سان جيرمان قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 40 مليون يورو.

وأكد مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة "فرانس برس"، معلومة نشرتها صحفية "ليكيب" تفيد بأن هرنانديز "لم يوقع بعد لسان جيرمان، لكن قريبا".

ونشأ هرنانديز (27 عاما) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث رُقّي إلى الفريق الأول في 2014، قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019.

وحقق هرنانديز مع بايرن لقب الدوري الألماني أربع مرات، كما لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

ويغيب بطل العالم في 2018، عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022، ضد أستراليا في نوفمبر الماضي.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان بصدد الإعلان "الأسبوع المقبل" عن تعاقده مع المدرب الإسباني الجديد، لويس إنريكي، في انتظار إنهاء المفاوضات المتعلقة برحيل مدربه الحالي، كريستوف غالتييه.

المصدر: وكالات