الاتحاد الإيطالي يوقف مورينيو

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مدرب نادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو لمدة 10 أيام مع بدء الموسم الجديد للدوري بسبب تعليقات أدلى بها حول حكم إيطالي.

كما تم تغريم المدرب البرتغالي 50 ألف يورو وكذلك روما.

ويعني هذا الإيقاف أن مورينيو سيغيب عن المباراة الافتتاحية لروما الموسم المقبل، ومن المرجح أن يغيب أيضا عن المباراة الثانية للفريق، اعتمادا على تحديد مواعيد المباريات.

وتمت معاقبة مورينيو لادعائه أن دانييلي شيفي كان "أسوأ حكم رأيته في حياتي المهنية" بعد تعادل روما 1-1 مع مونزا في الثالث من مايو الماضي.

وتم إيقاف مورينيو، 60 عاما، لأربع مباريات أيضا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي لإساءة معاملته للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور في نهائي الدوري الأوروبي في 31 مايو.

المصدر: وكالات