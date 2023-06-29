ريال مدريد يعلن عن قائده الجديد بعد رحيل بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد عن الترتيب الجديد لقادة الفريق بعد رحيل مهاجمه السابق الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.

وقام ريال مدريد بتغيير ترتيب قادة الفريق للموسم الثالث على التوالي بعد رحيل القائد الأسبق سيرخيو راموس في صيف 2021، ثم انتقال بنزيما للاتحاد مؤخرا.

وتمنح شارة القيادة في ريال مدريد بنظام الأقدمية، وبموجب هذا سيكون المدافع المخضرم ناتشو فيرنانديز هو قائد الريال الجديد، نظرا لأنه من ناشئي ريال مدريد، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول للنادي الملكي في 2009.

ووفقا للحساب الرسمي لريال مدريد على موقع "تويتر"، فإن الترتيب الجديد لقادة ريال مدريد سيكون كالتالي: ناتشو ثم لوكا مودريتش، ثم داني كارفاخال وتوني كروس.

المصدر: goal.com