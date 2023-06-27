في موقف لافت.. الفرنسي نغولو كانتي يحمل عكازي الجزائري بن ناصر خلال الحج (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وهو يؤدي مناسك الحج، برفقة اللاعب الدولي الفرنسي ولاعب نادي الاتحاد السعودي نغولو كانتي.

وفي مقطع الفيديو، ظهر بن ناصر بِالبقاع المُقدسة، رفقة اللاعب الدولي الفرنسي نغولو كانتي، وبدا كانتي يحمل عُكازي بن ناصر الجالس فوق كرسي مُتحرك، حيث أن متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري ونادي ميلان الإيطالي مُصاب على مستوى الركبة.

وأجرى بن ناصر في منتصف ماي الماضي عملية جراحية ناجحة، ولن يعود إلى المنافسات الرّسمية حتّى يُشرف العام الحالي على نهايته.

نغولو كانتي يحمل عكازات اسماعيل بن ناصر 🤍 pic.twitter.com/s7risJU4VV — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) June 27, 2023

المصدر: "الشروق"