بيرلو يعود للتدريب في إيطاليا من بوابة سامبدوريا

عاد اللاعب السابق والمدرب الحالي أندريا بيرلو إلى إيطاليا للإشراف على سامبدوريا في الدرجة الثانية بعد تجربة فنية في تركيا مع فاتح كاراغومروك، حسبما أفاد الثلاثاء النادي الإيطالي.

وأكد سامبدوريا في بيان نشره على موقعه الرسمي أن بيرلو وقع عقدا حتى 30 يونيو 2025.

وما زال بيرلو نجم خط وسط منتخب إيطاليا وميلان ويوفنتوس السابق يبحث عن نفسه كمدرب بعد تجربتين متفاوتتين.

واستهل بطل مونديال 2006 مسيرته التدريبية على مقاعد يوفنتوس في صيف 2020، قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد موسم واحد فقط على الرغم من نجاحه في حجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا (حل يوفنتوس رابعا) وفوزه بلقبي الكأس السوبر والكأس المحليتين.

وعاد بيرلو، بعدما غاب عن الملاعب لفترة عام للراحة، إلى عالم التدريب مع نادي العاصمة التركية إسطنبول، فاتح كاراغومروك لكن مغامرته مرة جديدة لم تستمر طويلا إذ غادر تركيا قبل 3 مراحل من نهاية الدوري في مايو عندما كان فريقه يحتل المركز التاسع (أنهى الموسم في المركز السابع).

في المقابل، يعاني سامبدوريا من أزمة مالية شديدة حيث أنهى الموسم المنصرم في قاع الترتيب، قبل أن يصبح تحت ملكية جديدة في أواخر مايو ومجموعة من المستثمرين بقيادة رئيس ليدز الإنجليزي، رجل الأعمال الإيطالي أندريا رادريساني.

المصدر: وكالات