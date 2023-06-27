توتنهام يرد على عرض بايرن ميونخ لضم كين

أكد خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن توتنهام هوتسبير رفض عرضا رسميا قدمه بايرن ميونخ لضم هدافه الدولي الإنجليزي هاري كين.

وكشف رومانو، أن البايرن قدم يوم الثلاثاء، عرضا لتوتنهام لشراء كين، تضمن حصول الفريق الإنجليزي على رسوم ثابتة تقترب من 70 مليون يورو إضافة إلى حوافز.

FC Bayern have submitted an official bid for Harry Kane. Fixed fee close to €70m plus add-ons, not enough to convince Tottenham. It was rejected 🚨⚪️🔴 #FCBayern



Official proposal was sent today, as first called by @David_Ornstein.



Spurs won’t accept that kind of fee for Kane. pic.twitter.com/QN2yZ9SKVB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

وأكد رومانو أن العرض "ليس كافيا لإقناع توتنهام"، مشيرا إلى أن الأخير "رفضه"، علما بأن كين يبلغ عمره 30 عاما ويتبقى عام واحد على نهاية عقده مع توتنهام.

وتابع الخبير الإيطالي، أن توتنهام "لن يقبل هذا النوع من الرسوم مقابل كين".

ويبحث البايرن عن هداف للموسم الجديد، بعد صعوبات واجهها السنغالي ساديو ماني، الذي تعاقد معه الفريق البافاري الصيف الماضي لتعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل إلى برشلونة.

المصدر: فابريزيو رومانو