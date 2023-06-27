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رسميا.. رابيو يمدد عقده مع يوفنتوس

الرياضة

رسميا.. رابيو يمدد عقده مع يوفنتوس
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مدد لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى العام 2024، بحسبما أعلن "السيدة العجوز" الثلاثاء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رابيو سيتقاضى راتبا صافيا قدره سبعة ملايين يورو الموسم المقبل، بعدما قرر البقاء في تورينو عقب تقديم أفضل مواسمه منذ وصوله إلى إيطاليا من باريس سان جيرمان في العام 2019.

وكان اللاعب البالغ 28 عاما إحدى النقاط المضيئة القليلة ليوفنتوس في موسم متذبذب انتهى من دون ألقاب محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فقد سجل رابيو 11 هدفا ليوفنتوس في مختلف المسابقات، وهو أفضل أرقام الفرنسي، إلى جانب ست تمريرات حاسمة، كما كان عنصرا أساسيا في مشوار فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 الذي خسره "الديوك" أمام أرجنتين ليونيل ميسي.

يذكر أن ترتيب يوفنتوس المتواضع في "سيري أ" جاء عقب حسم عشر نقاط من رصيده على خلفية نشاط مالي غير مشروع.

المصدر: أ ف ب

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