بوتين يهنئ الرياضيين الروس بالذكرى الـ100 لتأسيس الهيئة الحكومية للرياضة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرياضيين بالذكرى الـ100 لتأسيس الهيئة الحكومية للثقافة البدنية والرياضة، مشيدا بتاريخ روسيا الرياضي الحافل بالانتصارات، وموقعها الريادي بأبطالها.

وجاء في التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "نفخر بالتاريخ الغني للرياضات المحلية، حيث تحتل بلادنا موقعا رياديا بين دول العالم في عدد الأبطال الأولمبيين والعالميين".

وتابع: "في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين، كان هناك العديد من الأندية والبطولات والجمعيات التي تضم الرياضيين من مختلف التخصصات الرياضية، تنافس رياضيونا في مسابقات مرموقة وفازوا بالألعاب الأولمبية، وأصبح المصارعون الروس ولاعبو الشطرنج والمتزلجون على الجليد مشهورين في جميع أنحاء العالم".

وأكد بوتين أن تأسيس الهيئة الحكومية للثقافة البدنية والرياضة، كان له دور كبير في افتتاح مؤسسات تعليمية رياضية متخصصة في مناطق مختلفة من البلاد، وبناء الملاعب في جميع المجالات الرياضية.

وأشار بوتين إلى أن تطوير البنية التحتية الرياضية مستمر بشكل دائم في البلاد، بهدف الحفاظ على مستوى رفيع لها باستمرار.

المصدر: RT