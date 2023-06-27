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انتحار الرباع الكازاخستاني فلاديمير سيدوف في ظروف غامضة

الرياضة

انتحار الرباع الكازاخستاني فلاديمير سيدوف في ظروف غامضة
Globallookpress
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عثرت السلطات الكازاخية على جثة رافع الأثقال فلاديمير سيدوف البالغ من العمر 35 عاما في مكان إقامته في قرية دوستيك.

ووفقا لأقارب سيدوف، انتحر الرياضي في ظروف غامضة، بينما أكدت الشرطة أن التحقيق جار.

وكان سيدوف قد حصل على درجة ماجستير في الرياضة في جمهورية كازاخستان، وشارك في أولمبياد 2008، وحقق ألقاب عدة بطولات في كازاخستان.

يذكر أنه تم استبعاده مؤخرا من جميع البطولات الدولية حتى أغسطس 2024، بسبب اختبار المنشطات الإيجابي.

 

 

المصدر: سبوتنيك

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