المغربي عموتة مدربا لمنتخب الأردن

قررت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الأردني، يوم الاثنين، تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مديرا فنيا جديدا لمنتخب النشامى خلفا للعراقي عدنان حمد.

وينتظر أن يقدم الاتحاد الأردني المدرب الجديد للنشامى خلال الشهر المقبل، مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون وفقا لتوصية عموتة.

وأكد الاتحاد الأردني في بيان نشره على موقعه، أن عموتة سيقود النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

ولم يعلن اتحاد كرة القدم الأردني عن سبب رحيل المدير الفني عدنان حمد عن تدريب النشامى.

ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد المغربي، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيرا الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي.

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس إفريقيا، إلى جانب المركز الثاني في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر.

المصدر: الاتحاد الأردني لكرة القدم