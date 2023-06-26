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منتخب ‏مصر يواجه تونس في سبتمبر

الرياضة

منتخب ‏مصر يواجه تونس في سبتمبر
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين، عن اتفاقه مع نظيره التونسي لإقامة مواجهة ودية بين "الفراعنة" و"نسور قرطاج" في سبتمبر المقبل.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مع نظيره التونسي برئاسة وديع الجريء، على إقامة مباراة ودية تجمع بين المنتخب المصري الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة في إطار استعداد المنتخبين لكأس الأمم الإفريقية (2023) بكوت ديفوار".

وحسمت مصر وتونس التأهل رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية "2023" المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، من انتصارين على مالاوي ومثلهما على غينيا، وتتبقى له مباراة تحصيل حاصل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

أما تونس فقد ضمنت تأهلها أيضا قبل جولة من ختام التصفيات، وتحتل حاليا المركز الثاني في مجموعتها برصيد 10 نقاط وتتخلف بفارق نقطتين عن غينيا الاستوائية المتصدرة.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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