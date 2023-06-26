في ليلة اعتزاله.. ريكيلمي يقدم اعتذاره لعائلة ميسي

وجه اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي على هامش لقاء اعتزاله الذي أقيم مساء أمس الأحد في ملعب "لا بونبونيرا" الشهير، رسالة خاصة إلى صديقه ومواطنه ليونيل ميسي.

وشارك ميسي مع مجموعة من أبرز نجوم منتخب الأرجنتين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لا بونبونيرا" التاريخي من أجل تكريم ريكيلمي، نجم نادي بوكا جونيورز السابق ورئيسه الحالي.

وعقب اللقاء، قام ريكيلمي بتحية النجوم الحاضرين، وخص ميسي برسالة: "مارادونا وميسي الأعظم في تاريخ كرة القدم، من الجيد أن يحضر ليو هنا".

وأضاف موجها كلامه لميسي: "أعتذر لعائلتك لأنني أخذتك من عطلتك ليومين! أنا ممتن لك كثيرا وأشكرك وكل الحاضرين".

ورد ميسي على تحية زميله السابق في منتخب الأرجنتين قائلا: "سعيد للغاية لتواجدي هنا لتوديع رومان لما يعنيه للأرجنتين وبوكا، واللعب مجددا في البونبونيرا، سأذهب في عطلة مستحقة مع عائلتي الآن ثم سنبدأ في بلد جديد وفريق جديد، أنا سعيد".

ويستعد ميسي لخوض تجربة جديدة في مسيرته بعد انتقاله لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

المصدر: goal.com