سقوط صادم لقطر في بطولة الكأس الذهبية

تعرض منتخب قطر لخسارة صادمة وقاتلة أمام هايتي1-2 الاثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الكأس الذهبية التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 16 يوليو المقبل.

وكان العنابي (المصنف 61 عالميا)، يمني النفس في تحقيق الفوز الرسمي الأول تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، لكنه شرع شباكه لهزيمة مفاجئة أمام هايتي، المصنف 87، الذي نجح في اقتناص الفوز في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتقدم المنتخب القطري في الدقيقة 20 بهدف حمل توقيع يوسف عبد الرزاق، ورد منتخب هايتي بهدفي كل من داكنز نازون وبيروت في الدقيقتين "45+1" (من ركلة جزاء) و"90+6".

Gold Cup 2023: Victoire importante des Grenadiers.



Haïti 🇭🇹 2-1 🇶🇦QATAR

Le résumé du match.

🎥TUDN pic.twitter.com/mEDtDwEuf4 — Sport Passion Info (@SportsPassionI1) June 26, 2023

ويشارك منتخب قطر، بطل آسيا، للمرة الثانية تواليا في كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم بعد النسخة الماضية 2021، بعد تجديد الدعوة التي تلقاها من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وكان المنتخب القطري قد بلغ نصف نهائي النسخة الماضية، قبل أن يخسر أمام الولايات المتحدة مكتفيا بالمركز الثالث.

المصدر: وكالات