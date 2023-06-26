رسميا.. برشلونة يضم غوندوغان من مانشستر سيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي إيلكاي غوندوغان بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال النادي الكتالوني في بيان "توصل برشلونة وإيلكاي غوندوغان إلى اتفاق يقضي بانتقال الألماني الدولي إلى النادي الكتالوني بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي. سيعلن النادي قريبا تفاصيل تقديمه رسميا".

𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 𝑵𝑬𝑾𝑺 İlkay Gündoğan joins FC Barcelona! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023

وتابع "سينضم غوندوغان لموسمين حتى 30 يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي. أما البند الجزائي الذي يتضمنه العقد فقيمته 400 مليون يورو".

وتألق غوندوغان (32 عاما) بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم وأحرز في صفوفه ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وخاض معه 51 مباراة في مختلف المسابقات مسجلا 11 هدفا.

وحاول مانشستر سيتي تمديد عقد غوندوغان لكن عرضه كان لموسم واحد مع إمكانية إضافة موسم جديد، لكن الألماني فضل عقدا أطول مع برشلونة.

ويملك غوندوغان سجلا ذهبيا منذ انتقاله إلى سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني قبل 7 أعوام في صفقة بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، إذ توج في صفوفه بطلا للدوري المحلي 5 مرات، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وعلى العموم، خاض غوندوغان 304 مباريات مع سيتي وسجل 60 هدفا.





المصدر: وكالات