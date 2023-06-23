شاهد.. رونالدو يحرج مصورا بسبب " خطوط الزمن"

أحرج الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، أحد المصورين بسبب قربه الشديد منه، أثناء إجراء حوار مع اللاعب عقب مباراته الدولية رقم 200 مع بلاده أمام آيسلندا.

وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على آيسلندا بهدف وحيد سجله في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، في ألمانيا. خلال مباراته رقم 200.

واقترب مصور من رونالدو بشكل كبير للغاية، أثناء إجراء حوار معه في المنطقة الإعلامية بعد المباراة، وهو ما أدى بالنجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) إلى إحراجه، بقوله: "ليس قريبا للغاية هكذا، هناك تجاعيد كثيرة".

Cristiano Ronaldo: ““Not too close, eh! Too many wrinkles” 😂❤️



pic.twitter.com/dkDhFLGAPl — CristianoXtra (@CristianoXtra_) June 21, 2023

У Криша уже морщинки. Время, остановись 😭



📹 Optus Sport pic.twitter.com/OX17ekXDuo — Матч ТВ (@MatchTV) June 23, 2023

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يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي على الصعيد الدولي برصيد 123 هدفا، إلى تجاعيد وجهه حيث طلب في عام 2017، عند الكشف عن تمثاله من الرسام إيمانويل سانتوس، أن يغير بعض التجاعيد لأنها أعطت انطباعا بأنه يبدو أكبر سنا.

المصدر: وسائل إعلام