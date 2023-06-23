مالك تشيلسي يبني إمبراطوريته بالاستحواذ على ناد فرنسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن إتمام تحالف "بلوكو" الذي استحوذ على النادي اللندنى ويقوده تود بولي، اتفاقا لشراء أسهم في نادي ستراسبورغ الفرنسي.

ووافق تود بولي رئيس تشيلسي وشركاه على امتلاك حصة في النادي الفرنسي في إطار جهودهم لإنشاء إمبراطورية تتألف من عدة أندية، على غرار استثمارات نادي مانشستر سيتي، رجل الأعمال الأمريكي الذي أتم استحواذه على نادي تشيلسي مع شركة "كليرليك كابيتال" في مايو 2022، من التوصل إلى اتفاق لامتلاك ما يقرب من 100 % من ستراسبورغ، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

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وتمتلك مجموعة مانشستر سيتي الرياضية 13 ناديا حول العالم، مما يتيح للاعبين الشباب الخروج على سبيل الإعارة والتطور، ويتطلع تشيلسي إلى القيام بذلك أيضا.

ويشارك ستراسبورغ في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى بآخر 6 مواسم وتوج بكأس رابطة الأندية الفرنسية في 2019، وأنهى الموسم المنقضي في المركز الـ15 بالدوري الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام"