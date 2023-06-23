للمرة الأولى.. قطر تستثمر في الرياضات الاحترافية الأمريكية

استحوذ صندوق الثروة السيادية القطري على حوالي 5% من أسهم الشركة الأم لفريق واشنطن ويزاردز الأمريكي لكرة السلة للرجال وفريق واشنطن كابيتال للهوكي وفريق ميستيكس لكرة السلة النسائية.

وذلك ضمن إطار صفقة بقيمة 4.05 مليار دولار، حسبما قال شخص مطلع الخميس.

وتحدث الشخص إلى وكالة "الأسوشيتدبرس" بشرط عدم الكشف عن هويته لأن الاتفاقية بين جهاز قطر للاستثمار وشركة مونيومنتال سبورتس أند إنتيرتينمنت، لم يتم الإعلان عن الترفيه.

ويعتقد أنها المرة الأولى التي تستثمر فيها حكومة قطر في الرياضات الاحترافية الأمريكية.

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وأعلنت شركة "سبورتيكو" عن الصفقة لأول مرة، قائلة إنها المرة الأولى التي يشتري فيها أي صندوق ثروة سيادية ملكية فريق أمريكي.

لكنها ليست أول غزوة قطرية كبيرة في الرياضات الكبرى، إذ استضافت الدولة الشرق أوسطية العام الماضي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى، مما ساعد فيفا على الوصول إلى مستوى قياسي من الإيرادات بسبب ازدهار مبيعات التذاكر والضيافة.

وتمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة تابعة للصندوق الذي تديره الدولة، حصة أغلبية على نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان منذ 2011.

واتفقت المجموعة نفسها في أكتوبر على شراء حصة 22%في نادي براغا البرتغالي.

ويعد الدخول في سوق أمريكي كبير، حتى كشريك أقلية، هو توسع إضافي للوصول القطري إلى عالم الرياضة.

المصدر: "أ ب"