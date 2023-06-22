على طريقة وزنك ذهب أو "طماطم".. تكريم "طريف" لثلاثي إشبيلية

كرّمت مقاطعة لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا في إشبيلية الإسبانية على طريقتها الخاصة الثلاثي خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي بعد تتويجهم مع منتخب بلادهم ببطولة دوري الأمم الأوروبية مؤخرا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا، الأحد الماضي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب "فينورد" في مدينة روتردام الهولندية.

وقامت مقاطعة لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا بإعطاء كل من: خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي، مقدار أوزانهم من الطماطم.

‏وتبعد المقاطعة التي ينتمي لها الثلاثي 35 كيلومترا عن إشبيلية وتعيش على الزراعة وتشتهر بجودة الطماطم والبطيخ والعنب.

👏 Jesús Navas, Fabián y Gavi son homenajeados en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).



😅 Los tres han recibido como premio su peso en tomates tras conquistar la #NationsLeague.



📸 Julio Muñoz pic.twitter.com/uCnScqfocW — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 21, 2023

Los Palacios ha homenajeado a sus campeones: Jesús Navas, Fabián y Gavi.https://t.co/qyIzuvybqRpic.twitter.com/I66j51QwDG — Samuel Silva (@samuelsonsilva) June 21, 2023

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يذكر أن أوناي سيموني، حارس مرمى المنتخب الإسباني، لعب دور البطولة في اللقاء، بعدما تصدى لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.

وجاء تتويج منتخب "الماتادور" بهذه البطولة الأوروبية كنوع من التغطية على خيبة الأمل في كأس العالم بقطر 2022 بعد الخروج على يد المنتخب المغربي من دور الـ16.

المصدر: "وسائل إعلام"