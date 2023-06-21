مورينيو يدفع ثمن تصرفاته المثيرة.. انتقاد الحكام وإهداء ميداليته لمشجع (فيديو)

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بالإيقاف عن 4 مباريات بسبب إهانة حكم نهائي الدوري الأوروبي.

وانتقد مورينيو، بعد خسارة روما في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بركلات الترجيح، طاقم التحكيم، ما أسفر لاحقا عن تعرض حكم الساحة الدولي الإنجليزي، أنتوني تايلور، وعائلته لمضايقات من مشجعي النادي الإيطالي في مطار العاصمة الهنغارية بودابست.

وقال "يويفا" في بيان له إن مورينيو سيمنع من قيادة فريقه "في المباريات الأربع المقبلة في منافسات "يويفا"، وذلك لتوجيهه كلاما بذيئا تجاه أحد الحكام".

وانتشر مقطع فيديو، بعد النهائي "الملتهب"، تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا"، في بودابست، توجه مورينيو "السبيشل وان" بكلمات نابية للحكم أنتوني تايلور، واصفا إياه بـ"العار".

ورفع تايلور البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعبا، 7 منهم من روما، بينما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات القوية من قبل الفريقين.

وقالت هيئة الحكام الإنجليزية: "نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي".

كما غرم "يويفا" نادي روما بمبلغ 50 ألف يورو ومنع أنصاره من حضور مباراته المقبلة بسبب "إطلاقهم ألعابا نارية ورمي مقذوفات والقيام بأعمال تخريب واضطرابات في المدرجات".

وتابع البيان "تم فرض غرامة أخرى على روما قدرها 5 آلاف يورو بسبب سوء سلوك لاعبي الفريق".

وأتم البيان "على روما أن يتواصل مع الاتحاد الهنغاري في غضون 30 يوما لإصلاح ما أتلفه مشجعو الفريق الإيطالي".

وأثار جوزيه مورينيو الجدل بتصرفه بعد مراسم التتويج بالميدالية الفضية، حيث توجه إلى المدرجات وأهداها لأحد مشجعي روما من صغار السن، مشيرا بالقول "هذا ما فعلته، لا أريد ميداليات فضية. لا أحتفظ بالميداليات الفضية لذلك تنازلت عنها..".

لحظة اعطاء مورينيو لأحد مشجعين روما الميدالية الفضية .. pic.twitter.com/rGg2LKCGIX — L A F I I N H O ★ 📊 (@LAFIINHO) June 1, 2023

وقال مورينيو بعد انتهاء المباراة "كانت هناك العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، نحن نعمل في مجال كرة القدم، ونفهم جيدا، أتحدث عن بعض التفاصيل الصغيرة".

وأضاف "الحكم احتسب ركلة جزاء لإشبيلية، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) لم يقم بإنذار أوكامبوس الذي ادعى السقوط، وبعدها تلقى اللاعب بطاقة صفراء. بالتالي كان يجب أن يطرد من المباراة قبل الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية".

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وسيغيب مورينيو إذا استمر مع نادي روما عن أربع مباريات، ضمن دور مجموعات الدوري الأوروبي، بعد أن أضاع الفريق فرصة الحضور بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لفشله في التتويج بلقب "يوروبا ليغ".

وأشرف جوزيه مورينيو (60 عاما) خلال مسيرته حتى الآن، على تدريب عدة أندية وحقق معها العديد من الألقاب، حيث قاد نادي بورتو في عام 2003 للقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا)، ودوري الأبطال في العام التالي، ثم إنتر ميلان الإيطالي الذي حصل على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2010 ومانشستر يونايتد الإنجليزي للفوز بلقب الدوري الأوروبي "ليوروبا ليغ" عام 2017، ومن ثم روما إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي "كونفرنس ليغ" العام الماضي.

المصدر: وكالات