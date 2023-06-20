ثلاثية "نادرة".. رئيس مانشستر سيتي يكشف ما فعله الشيخ منصور بن زايد من أجل نجاح النادي

كشف خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، دور الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في نجاح الفريق خلال الآونة الأخيرة.

وحقق نادي مانشستر سيتي، الذي تعود ملكيته للشيخ منصور بن زايد منذ عام 2008، ثلاثية "نادرة" في الموسم الماضي، بتتويجه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال خلدون المبارك للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "الشيخ منصور قد أعطى كل شيء لديه لهذا النادي، كل الالتزام والدعم والحب طوال السنوات، لقد أعطى الشغف لهذا النادي، وتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان قادرا على الحضور".

وتابع: "هو لديه الكثير من الحب لهذا النادي، بعد العمل معه في آخر 15 عام كجزء من مجموعة السيتي لكرة القدم، هو يستحق ذلك، هو يستحق بكل تأكيد".

وأضاف خلدون المبارك: "أنا سعيد للغاية لأنه كان متواجد معنا".

وأشار رئيس مانشستر سيتي: "ما فعلناه شيء مذهل، لقد فعلنا ذلك بالطريقة الصعبة، وبأعلى مستوى من كرة القدم... لأول مرة، هذا النادي سينافس في بطولة كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية".

ويستعد مانشستر سيتي بعد فوزه بثلاثة القاب في الموسم المنصرم، لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي والمشاركة في مونديال الأندية.

وأتمّ المبارك: "نريد الفوز بهما، ونريد إضافتهما إلى تاريخ هذا النادي العظيم، إلى إرث هذا النادي العظيم".

المصدر: وكالات