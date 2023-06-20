 
مباشر

الكشف عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

الرياضة

الكشف عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjdf

كشف تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء، تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن عملية انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لن تكتمل قبل 5 يوليو المقبل، موعد فتح باب الانتقالات في الدوري الأمريكي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يخوض ميسي، مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات يوم 21 يوليو.

إقرأ المزيد
تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لضم نجم توتنهام
تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لضم نجم توتنهام

وكشفت الصحيفة أن ليونيل ميسي البالغ 35 عاما سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنويا مع النادي الأمريكي.

وأوضحت أن إجمالي عقد ميسي الذي يمتد لعامين ونصف يبلغ 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب النجم الأرجنتيني ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.

وسيحصل نجم برشلونة السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في الدوري الأمريكي.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا