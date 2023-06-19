تصفيات "يورو 2024".. "الأسود الثلاثة" تفترس مقدونيا الشمالية

أمطر المنتخب الإنجليزي شباك ضيفه المقدوني الشمالي بسبعة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا.

وسجل المهاجم الإنجليزي، هاري كين، الهدفين الأول والأخير لمنتخب "الأسود الثلاثة" عند الدقيقتين 29 و73 من ركلة جزاء.

بينما وقع زميله المهاجم، بوكايو ساكا، ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 38 و47 و51، ليسجل المهاجم، ماركوس راشفورد، الهدف الرابع بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وتكفل لاعب خط الوسط، كالفين فيليبس، بتسجيل الهدف السادس عند الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر.

وحقق منتخب إنجلترا انتصاره الرابع على التوالي، حيث يتربع على عرش صدارة المجموعة الثالثة (C) بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما مني منتخب مقدونيا الشمالية بالهزيمة الثانية على التوالي مقابل فوز واحد، وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

المصدر: RT