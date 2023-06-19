نتائج مباريات يوم الاثنين ضمن تصفيات "يورو 2024"

شهدت الملاعب الأوروبية مساء يوم الاثنين، إقامة 12 مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

وأسفرت مباريات يوم الاثنين 19 يونيو 2023 عن النتائج التالية:

المجموعة الثانية (B):

فرنسا – اليونان (1-0)

إيرلندا - جبل طارق (3-0)

المجموعة الثالثة (C):

أوكرانيا - مالطا (1-0)

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إنجلترا - مقدونيا الشمالية (7-0)

المجموعة الرابعة (D):

أرمينيا - لاتفيا (2-1)

تركيا - ويلز (2-0)

المجموعة الثامنة (H):

فنلندا - سان مارينو (6-0)

سلوفينيا - الدانمارك (1-1)

إيرلندا الشمالية - كازاخستان (0-1)

المجموعة التاسعة (I):

سويسرا - رومانيا (2-2)

بيلاروس - كوسوفو (2-1)

إسرائيل - أندورا (2-1).

المصدر: RT