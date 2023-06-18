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"يا إلهي أنا أحبك".. فرحة جنونية لليوتيوبر الشهير "سبيد" بعد مقابلته رونالدو (فيديو)

الرياضة

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لم يكن اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" قادرا على احتواء حماسته عندما التقى أخيرا بلاعبه المفضل كريستيانو رونالدو عقب مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، أمس السبت.

وكان نجم موقع يوتيوب قد حاول في مرات عدة لقاء رونالدو، آخرها عندما سافر من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة لكن وقتها تم استبعاد النجم البرتغالي من تشكيلة مانشستر يونايتد بسبب المرض.

وبعدما نجح أخيرا في الوصول لرونالدو، شوهد "سبيد" وهو يسقط على الأرض عندما نزل النجم البرتغالي من سيارته للقائه قرب ملعب مباراة البرتغال والبوسنة.

وصرخ اليوتيوبر "يا إلهي أنا أحبك" قبل أن يقف مجددا ويحتضن النجم البرتغالي ويلتقط معه عدة صور سيلفي، في حين بدا رونالدو مستمتعا بالتفاعل.

إرين واتكينز جونيور من مواليد 21 يناير 2005، والمعروف باسمه المستعار على الإنترنت "سبيد" (أو ببساطة السرعة)، هو أحد مشاهير موقع يوتيوب.

واشتهر "سبيد" بقيامه ببث مباشر متنوع يلعب فيه بشكل أساسي ألعاب الفيديو بما في ذلك "Roblox" و"Fortnite" ولعبة "الفيفا" الشهيرة.

المصدر: ديلي ميل

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