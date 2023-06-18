"يا إلهي أنا أحبك".. فرحة جنونية لليوتيوبر الشهير "سبيد" بعد مقابلته رونالدو (فيديو)

لم يكن اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" قادرا على احتواء حماسته عندما التقى أخيرا بلاعبه المفضل كريستيانو رونالدو عقب مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، أمس السبت.

وكان نجم موقع يوتيوب قد حاول في مرات عدة لقاء رونالدو، آخرها عندما سافر من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة لكن وقتها تم استبعاد النجم البرتغالي من تشكيلة مانشستر يونايتد بسبب المرض.

وبعدما نجح أخيرا في الوصول لرونالدو، شوهد "سبيد" وهو يسقط على الأرض عندما نزل النجم البرتغالي من سيارته للقائه قرب ملعب مباراة البرتغال والبوسنة.

This is brilliant. 🤣 Full video of @ishowspeedsui meeting Ronaldo. Rafael Leão asked Ronaldo to meet him. "I love your family". Ronaldo kept telling him to relax. 🤣pic.twitter.com/s9M9KS0TDC — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 17, 2023

وصرخ اليوتيوبر "يا إلهي أنا أحبك" قبل أن يقف مجددا ويحتضن النجم البرتغالي ويلتقط معه عدة صور سيلفي، في حين بدا رونالدو مستمتعا بالتفاعل.

Speed a enfin rencontré son idole, Cristiano Ronaldo. 🙌😭



🎥 @StokeyyG2pic.twitter.com/j1hXKJNr3Z — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2023

إرين واتكينز جونيور من مواليد 21 يناير 2005، والمعروف باسمه المستعار على الإنترنت "سبيد" (أو ببساطة السرعة)، هو أحد مشاهير موقع يوتيوب.

واشتهر "سبيد" بقيامه ببث مباشر متنوع يلعب فيه بشكل أساسي ألعاب الفيديو بما في ذلك "Roblox" و"Fortnite" ولعبة "الفيفا" الشهيرة.

المصدر: ديلي ميل