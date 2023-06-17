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الشناوي يتلقى عرضا من الدوري السعودي

الرياضة

الشناوي يتلقى عرضا من الدوري السعودي
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كشف مصدر داخل نادي الأهلي المصري لكرة القدم عن وجود عرض من أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "الشناوي تلقى عرضا شفهيا من أحد الأندية السعودية، بدون ذكر الاسم، ولكن العرض لم يرتق إلى الشكل الرسمي إلى الآن".

وأضاف المصدر: "الشناوي تلقى اتصالا وديا من أحد الأندية السعودية، للاستفسار عن موقفه من الرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة، ولا يوجد شيء رسمي".

وأوضح المصدر: "نسمع كثيرا عن عروض للاعبي الأهلي من الأندية المختلفة، ولكن لا يوجد أي عرض رسمي، سوى لحمدي فتحي الذي تمت الموافقة على رحيله للدوري القطري".

ويقدم الشناوي أداء مميزا مع الأهلي هذ الموسم،  حيث ساهم في فوزه  بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.

المصدر: "مصراوي"

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