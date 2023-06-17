خسارة دراماتيكية للأردن أمام صربيا (فيديو)
أهدر منتخب الأردن تقدمه على نظيره الصربي وخسر أمامه 2-3 في الدقائق الأخيرة، في فيينا في مباراة دولية ودية في كرة القدم.
وتقدم المنتخب الصربي مبكرا بهدف ستراهينيا إيراكوفيتش في الدقيقة السادسة، ثم قلب منتخب الأردن النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدفين لمحمود مرضي (53) وموسى التعمري المحترف مع مونبلييه الفرنسي (67).
هدف صربيا على الاردن 1-0 / الشوط الاول -- مباراة ودية منتخبات 🚨🚨#الاردن_صربيا#الأردنpic.twitter.com/aVnSufVsTO— • َ𝒛𝒂𝒊𝒅 𝒂𝒍𝒓𝒊𝒔𝒉𝒆𝒉 | ✨ (@zaidalrisheh10) June 16, 2023
🎥— هدف التعادل لـ الاردن ضد صربيا 🇯🇴— كـ٫ـارتـ٫ـر 𓁿 (@i_Carl0) June 16, 2023
للأمانة تطور كبير في المنتخب الاردني 👏 pic.twitter.com/hDb0Eptfc8
هدف الاردن الثاني pic.twitter.com/QaZylnlKtH— ياسين LFC (@lfc00966) June 16, 2023
ولكن منتخب صربيا كان له رأي آخر عن طريق البديل ديان يوفلييتش الذي سجل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة (83 و89).
هدف صربيا الثاني على الاردن pic.twitter.com/rBLcYFvQwq— ياسين LFC (@lfc00966) June 16, 2023
هدف صربيا الثالث على الاردن pic.twitter.com/G2IxSo3B5t— ياسين LFC (@lfc00966) June 16, 2023
وأتت المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخب "النشامى"، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.
ويتخلل المعسكر التدريبي للأردن مواجهة ودية ثانية أمام منتخب جامايكا بعد غد الاثنين.
يذكر أن قرعة النهائيات الآسيوية أوقعت الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
المصدر: وكالات