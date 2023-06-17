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خسارة دراماتيكية للأردن أمام صربيا (فيديو)

الرياضة

خسارة دراماتيكية للأردن أمام صربيا (فيديو)
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أهدر منتخب الأردن تقدمه على نظيره الصربي وخسر أمامه 2-3 في الدقائق الأخيرة، في فيينا في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وتقدم المنتخب الصربي مبكرا بهدف ستراهينيا إيراكوفيتش في الدقيقة السادسة، ثم قلب منتخب الأردن النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدفين لمحمود مرضي (53) وموسى التعمري المحترف مع مونبلييه الفرنسي (67).

ولكن منتخب صربيا كان له رأي آخر عن طريق البديل ديان يوفلييتش الذي سجل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة (83 و89).

وأتت المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخب "النشامى"، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.

ويتخلل المعسكر التدريبي للأردن مواجهة ودية ثانية أمام منتخب جامايكا بعد غد الاثنين.

يذكر أن قرعة النهائيات الآسيوية أوقعت الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

المصدر: وكالات

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