اتهام ماكغريغور باغتصاب امرأة أثناء مباراة لكرة سلة

ادعت سيدة أن كونر ماكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة UFC، قد اعتدى عليها جنسيا خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) بين دنفر ناغيتس وميامي هيت.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" بأن السيدة قد التقت بماكغريغور خلال المباراة، حيث قال إنها كانت تهم بمغادرة الساحة عندما أخبرها حراسه أنه يريدها.

وزعمت المرأة أن ماكغريغور قد قبّلها قبل محاولة اغتصابها، كما نقلت الصحيفة البريطانية عن محامية المرأة أنها ذهبت للشرطة يوم الأحد الماضي للإبلاغ عن الحادث، حيث قالت المحامية إنها سلمت ملابس للشرطة تحتوي على الحمض النووي لماكغريغور.

👀 Conor McGregor has been accused of raping a woman at Game 4 of the NBA Finals earlier this month



— @TMZ_Sportspic.twitter.com/T3cos7Ob4D — NBA News 24 (@nbaitalianews24) June 16, 2023

ونفى ماكغريغور هذه المزاعم قائلا: "إن المزاعم كاذبة، لن يتم تخويف السيد ماكغريغور". ويبلغ ماكغريغور من العمر 34 عاما، حيث له 3 أبناء، أعمارهم 6 أعوام و4 أعوام وعامان، كما ينتظر طفله الرابع.

ويعود آخر انتصار لماكغريغور في منافسات UFC إلى شهر يناير 2020، حيث هزم الأمريكي دونالد سيرون في معركة العودة بعد توقف دام 3 سنوات تقريبا عن الفنون القتالية المختلطة، ومنذ ذلك الحين خسر مرتين أمام الأمريكي داستن بورييه، ولم ينازل منذ يوليو 2021.

المصدر: وسائل إعلام