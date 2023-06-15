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رسميا.. رودي غارسيا مدربا جديدا لنابولي

الرياضة

رسميا.. رودي غارسيا مدربا جديدا لنابولي
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أعلن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس، تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا له.

وقال نابولي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن "رودي غارسيا اختير مدربا جديدا لنابولي! أهلا بك، رودي!".

ويحل غارسيا (59 عاما)، مدرب روما السابق، خلفا للوتشانو سباليتي الذي ترك منصبه بعدما قاد النادي الجنوبي إلى لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وكان غارسيا أقيل في أبريل الماضي من تدريب نادي النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: وكالات

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