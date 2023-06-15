رسميا.. رودي غارسيا مدربا جديدا لنابولي

أعلن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس، تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا له.

وقال نابولي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن "رودي غارسيا اختير مدربا جديدا لنابولي! أهلا بك، رودي!".

✍️ Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli!

Benvenuto Mister 👋 pic.twitter.com/aYjOVpGDP9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 15, 2023

ويحل غارسيا (59 عاما)، مدرب روما السابق، خلفا للوتشانو سباليتي الذي ترك منصبه بعدما قاد النادي الجنوبي إلى لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وكان غارسيا أقيل في أبريل الماضي من تدريب نادي النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: وكالات