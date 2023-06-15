فالنسيا يكافئ مدربه باراخا

مدد نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم الخميس عقد مدربه روبن باراخا حتى يونيو 2025، بعدما ساهم في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية وقاده لاحتلال المركز السادس عشر هذا الموسم.

وعين باراخا، لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق والفائز بلقب "الليغا" مرتين مع "لوس تشي" (لقب فالنسيا)، في فبراير عندما كان الفريق يتخبط في المركز الثامن عشر وساهم في بقائه في دوري الأضواء.

وقال فالنسيا في بيان "مهاراته القيادية العظيمة وشخصيته كانت أساسية لتغيير ديناميكية اللاعبين الذين شعروا في ذلك الوقت بالعجز بسبب النتائج السيئة".

ودافع باراخا (47 عاما) عن ألوان فالنسا كلاعب في 364 مباراة بين عامي 2000 و2010، كما ارتدى القميص الدولي للمنتخب الإسباني خلال 43 مباراة.

وتنقل باراخا كمدرب بين أندية إلتشي، ورايو فايكانو، وسبورتينغ خيخون، وتينيريفي، وساراغوسا عام 2020 قبل أن يرحل بعد أقل من 3 أشهر على تسلمه مهامه الفنية.

المصدر: أ ف ب