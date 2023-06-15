رسميا.. موسيماني يعلن رحيله عن الأهلي

أعلن المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يوم الخميس رحيله عن الفريق، بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المسؤولية وفسخ عقده بـ"التراضي".

ونجح موسيماني الذي تسلم مسؤولية تدريب الأهلي مطلع الموسم المنقضي، في إعادة الفريق إلى دوري "روشن" السعودي للمحترفين وتوج نهاية الشهر الماضي، بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي.

وقال موسيماني في بيان: "مع انتهاء علاقتنا مع الأهلي.. أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة خلال 8 أشهر فقط، والمتمثلة في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي والتتويج بلقب الدرجة الأولى".

وأكد موسيماني، على أن الجهاز الفني للأهلي لم يكن ليحقق هذا الإنجاز، لولا نجوم الفريق الذين لعبوا بقلوبهم باستمرار، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات.

واختتم المدرب الجنوب إفريقي بيانه، بتوجيه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي قائلا: "وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كانت أفضل حافز لنا".

المصدر: RT