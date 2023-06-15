بعد 79 ثانية.. ميسي يسجل هدفا على طريقته في شباك أستراليا (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف التقدم لمنتخب بلاده أمام أستراليا 1-0، في المباراة الودية المقامة الآن على ملعب العمال في العاصمة الصينية بكين.

وجاء الهدف بعد 79 ثانية فقط من انطلاق المباراة، عقب تمريرة من إنزو فرنانديز، استلمها ميسي وراوغ أحد لاعبي أستراليا قبل أن يركن الكرة بتسديدة مركزة بيسراه على يمين الحارس الأسترالي.

Lionel Messi with this gem of a goal for Argentina!pic.twitter.com/IQ06GnYnQs — Roy Nemer (@RoyNemer) June 15, 2023

ومعروف عن ميسي تسجيل الأهداف بهذه الطريقة سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو مع فريقيه السابقين باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وهذا الهدف الدولي رقم 103 لميسي مع الأرجنتين.

كما أن هذه هي المباراة السابعة تواليا التي يسجل فيها ميسي مع المنتخب الأرجنتيني.

وانتهى الشوط الأول لمباراة الأرجنتين وأستراليا بتقدم رفاق ميسي بهدف دون رد.

المصدر: foxsports