لاعب إسرائيلي آخر في الدوري الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده مع اللاعب الإسرائيلي عمير أتزيلي، لمدة موسمين، قادما من نادي مكابي حيفا الإسرائيلي.

وقال نادي العين، يوم الأربعاء، عبر "تويتر"، إن "أتزيلي سيرتدي القميص رقم 7".

ويبلغ لاعب خط الوسط أتزيلي 29 عاما، وولد في مدينة حولون القريبة من تل أبيب.

وقال عمير أتزيلي عن انضمامه للنادي الإماراتي: "أنا سعيد بالتوقيع للعب في هذا النادي، ولقد انتظرت لمدة 3 أسابيع، وعندما أصبح الأمر رسميا شعرت بالسعادة الغامرة، ولدي الرغبة في لعب مباريات معه".

يرتدي الرقم 7 مع الزعيم 👕



أتزيلي "عيناوي" لمدة موسمين 💜🤝



عمير.. العين علامة فارقة في كرة القدم الآسيوية 🟣🌏



#نادي_العينpic.twitter.com/5M26aBKUoj — نادي العين (@alainfcae) June 14, 2023

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وأضاف: "اخترت اللعب لنادي العين لأنه أحد أكبر الأندية في آسيا، وهي تجربة جديدة بالنسبة لنا، وسعيد بتواجدي هنا، ما أعرفه عن النادي أنه قد فاز بلقب دوري أبطال الكأس على مستوى الإمارات، وهم أول وآخر فريق فازوا باللقب حتى الآن، ولعب أمام نادي ريال مدريد في مونديال الأندية".

وتابع بالقول: "أعرف أنه تحد كبير بالنسبة لي، فأنا قادم من فريق كبير والآن ألعب لفريق كبير، وهو تحد جديد، ولدي الرغبة في تجاوز جميع التحديات في البطولات والبطولة الآسيوية، وآمل أن نفوز في جميعها".

وبدأ عمير أتزيلي مسيرته الكروية عام 2011 مع هبويل ريشون لتسيون، وخاض تجربة احترافية مع غرناطة الإسباني 2016 ولعب مع أبويل نيقوسيا القبرصي 2020، قبل أن يعود إلى إسرائيل ليلعب في صفوف مكابي حيفا في عام2021.

وتم استدعاء أتزيلي للمرة الأولى للمنتخب الإسرائيلي الأول عام 2016.

يذكر أن ضياء سبع كان أول لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي، إذ تعاقد نادي النصر معه عام 2020.

المصدر: twitter/alainfcae