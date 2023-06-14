منتخب مصر يهزم غينيا ويتأهل لكأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "2023" المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بفوزه على نظيره الغيني 2-1، يوم الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.

وتقدم منتخب غينيا بالهدف الأول عن طريق سيرهو جيراسي في الدقيقة 26.

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ورد منتخب مصر بهدفين من توقيع محمود حسن تريزيغيه ومصطفى محمد في الدقيقتين 42، 79.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة ليضمن رسميا التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

في المقابل، تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط في المركز الثاني يليه مالاوي ثم إثيوبيا بثلاث نقاط لكل منهما.

المصدر: RT