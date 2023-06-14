شاهد.. صلاح يهدر هدفا محققا أمام المرمى الخالي بغرابة

أهدر النجم المصري محمد صلاح فرصة تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك نظيره الغيني في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس 2023.

وعندما كانت النتيجة تشير لتخلف مصر بهدف دون رد، وبالتحديد في الدقيقة 28، توغل محمود حسن تريزيغيه من الجهة اليسرى قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها حارس غينيا قبل أن ترتد الكرة لصلاح الذي وجد نفسه أمام المرمى الخالي لكنه سدد برعونة لتذهب الكرة عالية بعيدة عن المرمى.

فرصة محمد صلاح الضائعة قبل قليل 🙂



pic.twitter.com/lvHBfFfCv0 — عمرو (@bt3) June 14, 2023

صلاح !

pic.twitter.com/gAkhXHsfgy — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) June 14, 2023

ولكن صلاح عاد في الدقيقة 42 ليصنع لزميله تريزيغيه هدف التعادل لمنتخب مصر.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل بين مصر وغينيا بهدف لمثله.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بتسع نقاط من أربع مباريات، بالتساوي مع غينيا، وقد يتأهلان سويا بحال تعادلهما اليوم، نظرا لابتعادهما بست نقاط عن كل من ملاوي وإثيوبيا.

المصدر: RT