صلاح يقود منتخب مصر في مواجهة غينيا

أعلن مدرب منتخب مصر روي فيتوريا، تشكيلة الفراعنة لمواجهة غينيا يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024.

وسيقود نجم نادي ليفربول، محمد صلاح خط هجوم المنتخب المصري.

واختار فيتوريا التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني

الوسط: محمود حمادة - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

🔴 | روي فيتوريا يُعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 🇪🇬



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل فريقه في مباراته أمام غينيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة… pic.twitter.com/Usb7RRp9Mp — EFA.eg (@EFA) June 14, 2023

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بتسع نقاط من أربع مباريات، بالتساوي مع غينيا، وقد يتأهلان سويا بحال تعادلهما اليوم، نظرا لابتعادهما بست نقاط عن كل من ملاوي وإثيوبيا.

المصدر: RT