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صلاح يقود منتخب مصر في مواجهة غينيا

الرياضة

صلاح يقود منتخب مصر في مواجهة غينيا
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أعلن مدرب منتخب مصر روي فيتوريا، تشكيلة الفراعنة لمواجهة غينيا يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024.

وسيقود نجم نادي ليفربول، محمد صلاح خط هجوم المنتخب المصري.

واختار فيتوريا التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني

الوسط: محمود حمادة - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بتسع نقاط من أربع مباريات، بالتساوي مع غينيا، وقد يتأهلان سويا بحال تعادلهما اليوم، نظرا لابتعادهما بست نقاط عن كل من ملاوي وإثيوبيا.

المصدر: RT

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