ريال مدريد يكشف عن قميصه للموسم الجديد (صور)

قدم نادي ريال مدريد، يوم الأربعاء، قميصه الجديد الذي سيرتديه لاعبوه في الموسم المقبل.

ونشر الريال عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورا لبعض نجومه بالقميص الجديد وكتب: "تم الجمع بين اللون الأبيض والذهبي والأزرق الداكن في تفاصيل أديداس على الكتفين والرقبة. ريال مدريد وأديداس يقدمان القميص لموسم 2023-2024".

🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

🟡 @adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

وأضاف البيان: "يعكس هذا القميص وحدة النادي وجمهوره طوال تاريخه الممتد 121 عاما، وبالتالي يتضمن عبارة (هلا مدريد) في الرقبة، ويترافق اللون الأبيض التقليدي مع الذهبي على الأكتاف، بينما تم دمج التفاصيل على العنق على شكل حرف (V) والأكمام مع الأزرق الداكن والذهبي".

وأكمل البيان: "القميص مصنوع من مواد معاد تدويرها ويتميز بتقنية HEAT.RDY التي تنظم درجة الحرارة للحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات. القميص الجديد سيصدر خلال مباريات ما قبل الموسم في أمريكا".

المصدر: realmadrid.com