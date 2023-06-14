كروس يعلق على تعاقد ريال مدريد مع بيلينغهام ورحيل بنزيما للسعودية

ضرب لاعب خط وسط ريال مدريد، الألماني توني كروس، مثلا بفشل صفقة البلجيكي أيدين هازارد مع الفريق الملكي، للتعليق على صفقة تعاقد الريال مع الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.

وأعلن ريال مدريد يوم الأربعاء، ضم بيلينغهام من صفوف بوروسيا دورتموند، لمدة ستة مواسم، مقابل 103 ملايين يورو.

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وبسؤاله حول قيمة صفقة بيلينغهام، قال كروس خلال تصريحات نقلها موقع "غول" العالمي: "جاء إلينا لاعب مقابل الكثير من المال وانتهت مسيرته تقريبا (يقصد هازارد)" الذي رحل عن الريال مؤخرا لتراجع مستواه بشكل كبير منذ انضمامه للنادي الملكي في صفقة كبيرة.

وأضاف: "أعتقد أن الجميع سيقولون في وقت لاحق إن صفقة بيلينغهام ليست جيدة، لكن الآن علينا أن نفكر بشكل إيجابي".

وعن رحيل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما لاتحاد جدة السعودي، علق كروس: "يمكنك الذهاب أو لا، فهو قرار شخصي (يختلف من لاعب لآخر)".

وأتم: "هناك ظروف تساهم في صنع القرار، لكن لا أحد له الحق أن يتدخل فيه. يجب تكريم بنزيما لأنه يستحق ذلك".

المصدر: وكالات