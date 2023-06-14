أياكس يعين موريس ستاين مدربا

توصل فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم إلى اتفاق مع نادي سبارتا روتردام للتعاقد مع مدربه الهولندي موريس ستاين لثلاث سنوات، بحسب ما أعلن أياكس الأربعاء على موقعه الرسمي.

وقال مدير الكرة في فريق العاصمة الهولندية، الألماني سفن ميسلينتات "يحمل موريس معه خبرة 20 سنة في عالم التدريب الاحترافي، بينها 10 سنوات كمدرب رئيس. مع كل الأندية التي عمل لها، فاقت نتائجه التوقعات".

🎙 Later today: press conference!



↣ Maurice Steijn & Sven Mislintat

↣ 14:00 hrs

↣ Johan Cruijff ArenA — AFC Ajax (@AFCAjax) June 14, 2023

وبدأ ستاين (49 عاما) مشواره التدريبي مع أدو دن هاغ بين 2011 و2014 ثم انتقل إلى فنلو حتى 2019.

وترك ستاين البلاد في 2019 متجها إلى الإمارات العربية المتحدة لتدريب نادي الوحدة، لكن مشواره لم يكن طويلا فأقيل بشكل مفاجئ بعد خسارتين في أول ثلاث مباريات، فأشرف بعدها على فريقه السابق بريدا حتى 2021، ثم قاد سبارتا روتردام في الموسم المنصرم إلى مركز سادس مفاجئ في الدوري الهولندي لكرة القدم وبلغ الملحق المؤهل إلى البطولات الأوروبية.

وكان أياكس، بطل هولندا 36 مرة (رقم قياسي)، اكتفى بمركز ثالث مخيب الموسم الماضي بفارق 13 نقطة عن فينورد روتردام البطل وست عن أيندهوفن الوصيف، بقيادة ألفريد شرويدر المقال في يناير الماضي ثم جون هايتينغا الذي لم يمدد عقده.

المصدر: وكالات