سيجار غوارديولا يتصدر احتفالات السيتي في قلب مانشستر

احتفل نادي مانشستر سيتي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عبر حافلة مكشوفة طافت شوارع المدينة بحضور عشرات الآلاف من المشجعين.

وتأجلت بداية الجولة المسائية لحافلة الفريق، نظرا للطقس المتقلب والعواصف الرعدية، لكن حافلتين من اللون الأزرق، شقتا في النهاية طريقهما عبر شوارع المدينة.

وارتدى لاعبو مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب جوارديولا قمصانا تحمل عبارة "الفائزون بالثلاثية" في إشارة إلى تتويج الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وشارك النادي أنصاره الأفراح وترديد الشعارات والأهازيج وحمل الأعلام باللون الأزرق، احتفالا بموسم استثنائي قدمه النادي السماوي.

وبعد الانتهاء من السير في شوارع المدينة، تواجد اللاعبون والمدرب غوارديولا على منصة أمام الجماهير، واستعرض لاعبو الفريق الألقاب الثلاثة.

وارتدى لاعبو مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب جوارديولا قمصانا تحمل عبارة "الفائزون بالثلاثية"، في إشارة إلى تتويج الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

Pep Guardiola's Man City era so far:



• First team to achieve 100 points

• First team to win a domestic quad

• Treble

• 3x PL's in a row (5 in the last 6 years)

• 4x League cups in a row

• Most goals scored in a PL season (106)

• Best GD in a PL season (+79)

• Quickest… pic.twitter.com/jfD5Cp5WMv — Man City Global 🇧🇼🌐 (@mancityglobal) June 12, 2023

وقال غوارديولا الذي كان يدخن السيجار بعد وصول الفريق إلى وسط المدينة، في الوقت الذي وضع فيه إيرلينغ هالاند ورفاقه الميداليات الذهبية على أعناقهم "كان ينبغي أن يكون أفضل احتفال تزامنا مع هذه الأمطار، وإلا فلن تكون هذه مانشستر".

AFP

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وعادل سيتي إنجاز جاره مانشستر يونايتد في 1999 وحصد ثلاثية تاريخية متمثلة في ألقاب الدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال، وبات عاشر فريق أوروبي وثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية خلال موسم واحد.

ونال مانشستر سيتي، لقب البريميرليغ للمرة التاسعة في تاريخه، حيث حسم اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، مستفيدا من هزيمة أرسنال أمام نوتنهام فورست بهدف نظيف، بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب الغريم مانشستر يونايتد، بعدما فاز عليه في النهائي بهدفين مقابل هدف، بثنائية حملت توقيع جوندوجان.

كما نجح السيتي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الانتصار على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بهدف نظيف حمل توقيع الإسباني رودري مساء السبت الفائت في إسطنبول.

المصدر: "وكالات"