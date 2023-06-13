نجم عالمي يصدم النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي

تراجع نجم عالمي كبير، عن الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووعد النصر جماهيره بصفقات عالمية، في الصيف الحالي لمساعدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى "العالمي" خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

ووفقا لصحيفة The Guardian البريطانية، رفض النجم الإيفواري ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الانضمام إلى رونالدو في نادي النصر.

❌ Wilfried Zaha, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 35 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.



📰 The Guardian pic.twitter.com/4PQ7Npw55b — Digital SPORT 🇹🇷 (@DijitalSport) June 13, 2023

إقرأ المزيد

وكشفت الصحيفة، عن أن "العالمي"، عرض على زاها، راتبا سنويا يقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل تقريبا 140 مليون ريال سعودي)، للانضمام إلى الفريق، إلا أن اللاعب لا يزال يرى نفسه قادرا على المنافسة بقوة، في الملاعب الأوروبية.

وأعلنت الصحيفة، تفاوض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع النجم الإيفواري، في الوقت الحالي، لبحث إمكانية التعاقد معه، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس، في 30 يونيو 2023.

وانتشرت في وقت سابق، تأكيدات من قبل بعض الإعلاميين السعوديين حول اتفاق ويلفريد زاها مع نادي النصر، ليكون أولى صفقات الفريق، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

المصدر: goal