دوري الأمم الأوروبية.. دي ليخت ينسحب من تشكيلة هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، يوم الاثنين، انسحاب المدافع ماتيس دي ليخت من تشكيلة المنتخب البرتقالي المدعوة إلى مواجهة كرواتيا الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح الاتحاد الهولندي أن مدافع بايرن ميونخ الألماني، تعرض لإصابة في ربلة الساق وتم استبداله بزميله في النادي البافاري دالي بليند.

وتستضيف هولندا التي بلغت ربع نهائي كأس العالم 2022، الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم، حيث تلعب مع كرواتيا في روتردام، فيما تلتقي إسبانيا مع إيطاليا يوم الخميس في إنشكيده في مباراة نصف النهائي الثاني.

وتقام مباراتا المركز الثالث والنهائية الأحد المقبل في إنشكيده وروتردام تواليا.

المصدر: أ ف ب