مركز غير مسبوق للمصرية ميار شريف في تصنيف محترفات التنس

ارتقت المصرية ميار شريف 14 مركزا في التصنيف العالمي لمحترفات التنس، بعد تتويجها بلقب بطولة ماركارسكا الدولية بكرواتيا أمس الأحد.

وقفزت ميار شريف في التصنيف الصادر يوم الاثنين، إلى المركز 40 عالميا، وهو الترتيب الأفضل في مسيرتها حتى الآن.

وجاء تقدم النجمة المصرية في التصنيف العالمي، بعد فوزها بلقب بطولة ماركارسكا على حساب الإيطالية جاسمين باوليني.

وكانت ميار شريف استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على السلوفينية تمارا زيدانسيك المصنفة رقم 112، قبل أن تفوز على البيلاروسية كريستينا دميتروك ثم الصينية يوي يوان في ربع النهائي، والفرنسية ديان باريه.

المصدر: وكالات