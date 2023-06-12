أسطورة ليفربول يصل السعودية لخوض تحد جديد في مسيرته

وصل أسطورة نادي ليفربول الدولي الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد، يوم الاثنين إلى مدينة الدمام في شرق السعودية لمناقشة فرص تدريب ناد في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس"، إن "جيرارد وصل إلى الدمام وسيزور أندية المنطقة الشرقية الاتفاق والقادسية والخليج".

وأضاف أنه "طلب زيارة المدينة والاطلاع على منشآتها والتعرف على أكثر من ناد"، مؤكدا أنه "لم يوقع لأي ناد حتى الآن".

وأكدت شبكة قنوات "شركة الرياضة السعودية" النافذة الاثنين وصول جيرارد للدمام.

ويأتي التفاوض مع جيرارد، قائد المنتخب الإنجليزي السابق وبطل أوروبا مع ليفربول 2005، بعد أيام من توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للاتحاد بطل الدوري السعودي.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو.

وكان جيرارد أقيل من تدريب أستون فيلا الإنجليزي في أكتوبر الماضي بعد 11 شهرا فقط على رأس الفريق بسبب سوء النتائج.

وقبلها، استلم جيرارد مهمة تدريب رينجرز الاسكتلندي وأحرز معه لقب الدوري في 2021، منهيا هيمنة مطلقة لسيلتيك على مدى عقد من الزمن.

المصدر: أ ف ب