برلسكوني.. وفاة أول "تيفوزو" لميلان

يعتبر سيلفيو برلوسكوني الذي توفي الاثنين عن 86 عاما، "أول تيفوزو" (مشجع) لنادي ميلان الذي أداره على مدى ثلاثة عقود وجعل منه أحد أفضل الأندية لكرة القدم في العالم.

فعلى مدى 31 عاما من حكم "كافالييري" وهو لقب برلسكوني، بين عامي 1986 و2017، نجح ميلان الشهير بقميصه الأحمر والأسود (روسّونيري) في حصد 29 لقبا بينها خمسة في دوري أبطال أوروبا و8 في الدوري الإيطالي.

وبات ميلان قوة عظمى في عالم كرة القدم في تلك الحقبة بإشراف مدرب محنك هو أريغو ساكي الذي يعتمد أسلوب لعب جميلا، عندما قاد فريقه إلى اللقب القاري مرتين عامي 1989 بالفوز على ستيوا بوخارست الروماني برباعية نظيفة، والعام التالي بفوزه على بنفيكا البرتغالي 1-0، أو فابيو كابيلو الفائز على برشلونة كرويف برباعية نظيفة في نهائي عام 1994.

وضم ميلان في تلك الفترة أبرز لاعبي العالم من الإيطاليين فرانكو باريزي، باولو مالديني وأندريا بيرلو، مرورا بالهولنديين ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك ريكارد، وصولا إلى نجوم آخرين أمثال الفرنسي جان بيار بابان، الليبيري جورج وياه، الأوكراني أندريه شيفتشنكو، البرازيلي رونالدينيو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ونجح خوليت وفان باستن ووياه وشيفتشنكو والبرازيلي كاكا في إحراز الكرة الذهبية لدى دفاعهم عن ألوان ميلان.

- منافسة برنار تابي

دفع ميلان ثمن هذه النجاحات. ففي وقت كان اللاعبون غير معتادين على تغيير قمصان أنديتهم كل 3 سنوات، كان برلسكوني رائدا في عالم أعمال كرة القدم حيث قام بتعاقدات جمة مقابل مبالغ رنانة كما فعل نظيره في مارسيليا برنار تابي.

وبلغت المنافسة بين مارسيليا وميلان الذروة مطلع التسعينيات، قبل أن يلتقي الفريقان وجها لوجه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1993 وكانت الغلبة لمارسيليا برأسية بازيل بولي.

وفي مطلع الألفية الجديدة، أحرز ميلان لقبين جديدين في دوري الأبطال وأفلت منه ثالث عندما تقدم على ليفربول بثلاثية نظيفة في نهائي الشوط الأول عام 2005 في اسطنبول، قبل أن يدرك الفريق الإنجليزي التعادل ويحسم النتيجة بركلات الترجيح.

ولكن ثراء برلسكوني لم يعد كافيا لجلب أفضل النجوم إلى صفوف فريقه مع دخول رجال أعمال كبار لشراء أندية النخبة في أوروبا وتحديدا من الولايات المتحدة وآسيا والخليج.

وبدأ مستوى ميلان بالتراجع تدريجا ولم يفز بأي لقب محلي أو قاري منذ عام 2011، وهو آخر لقب فاز به عندما كان لا يزال برلسكوني رئيسا له (أحرز لقب الدوري عام 2021 أيضا).

وانتهت قصة برلسكوني الجميلة مع ميلان عام 2017 عندما اشترى رجل أعمال صيني النادي مقابل 700 مليون يورو.

- شراء نادي مونتسا

ولدى رحيله عن ميلان اعترف برلسكوني بأن "الكرة الحديثة تتطلب من أجل المنافسة على أعلى المستويات على الصعيد الأوروبي والعالمي استثمارات كبيرة لا تستطيع عائلة واحدة تحملها"، مشيرا إلى أنه سيبقى المشجع الأول لميلان بقوله "إنه الفريق الذي علمني والدي أن أحبه عندما كنت طفلا".

ولم يترك برلسكوني عالم كرة القدم، ففي عام 2018 اشترى نادي مونتسا الإيطالي المتواضع القابع في الدرجة الثالثة بهدف قيادته إلى الدرجة الأولى. وكما فعل مع ميلان، عين ذراعه اليمنى أدريانو غالياني لإدارة فريق مسقط رأسه.

ونجح النادي بفضل الاستثمارات التي قام مجلس الإدارة في تحقيق هدفه في مدى 4 سنوات فقط. فقد صعد مونتسا للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى مطلع الموسم الفائت وأنهاه في المركز الحادي عشر.

المصدر: وكالات