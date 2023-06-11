القانون فوق الجميع.. احتجاز ميسي في مطار بالصين (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو موقوف من قبل سلطات مطار بكين الدولي، عند وصوله للصين.

وظهر ميسي وهو محاط برجال الأمن والجمارك، بينما أكدت تقارير أن عملية الإيقاف، التي لم تدم طويلا، كانت بسبب لبس في وجود خطأ بجواز سفر اللاعب.

ويظهر في الفيديو، الذي انتشر سريعًا على منصات التواصل الاجتماعي، الصديق المقرب لميسي في منتخب الأرجنتيني، رودريغو دي بول، الذي حاول التحدث مع موظفي الجمارك للاستفسار عن سبب إيقاف صديقه.

There’s was passport issue with Messi’s arrival to China causing delay but look at De Paul continuing to body guard Messi, we all need a friend like that, don’t we?



Video🎥 Via @nextonemaybe



pic.twitter.com/XNN5ZyvhZd — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) June 10, 2023

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني دخل بجواز سفره الإسباني الذي يحتاج إلى تأشيرة لدخول الصين، عكس الجواز الأرجنتيني الذي لم يكن بحوزته، وتم احتجاز "البرغوث" لمدة ست ساعات تقريبا ريثما تم منحه تأشيرة مستعجلة.

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واحتشد الآلاف من عشاق ميسي في مطار بكين وخارجه لاستقبال النجم الأرجنتيني، المتوج بـجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، ومنتخب التانغو المدجج بالنجوم.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الأسترالي، يوم الخميس 16 يونيو، بملعب العمال، في العاصمة بكين، في مباراة ودية بطابع ثأري بعد تفوق منتخب "التانغو" على منتخب الكنغر (2-1) في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

يذكر أن مباراة أستراليا الودية ستكون الأولى للنجم ليونيل ميسي منذ إعلان رحيله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات