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صحفي بريطاني يدين اضطهاد لاعبي التنس الروس والبيلاروس: توقفوا عن معاملتهم كمجرمين

الرياضة

صحفي بريطاني يدين اضطهاد لاعبي التنس الروس والبيلاروس: توقفوا عن معاملتهم كمجرمين
AFP
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أدان الصحفي البريطاني مايكل داي اضطهاد لاعبي التنس الروس والبيلاروس، في مقالة نشرها على موقع صحيفة I news.

وعنون الصحفي البريطاني مقالته بالعنوان:" لاينبغي لوم لاعبي التنس على الأحداث في أوكرانيا.. توقفوا عن معاملتهم كمجرمين!".

ووصف حملة الانتقادات التي طالت لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكو في بطولة رولان غاروس للتنس بـ"غير المنطقية".

كما أدان الصحفي في مقالته الأسئلة السياسية التي يطرحها الصحفيون على لاعبي التنس الروس والبيلاروس.

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في 2 يونيو الجاري، رفضت سوبالينكا المشاركة في مؤتمر صحفي مفتوح بعد مباراة في رولان غاروس، قائلة إنها لا تشعر بالأمان في الإجابة على أسئلة الصحفيين، وبدلا من ذلك، تحدثت اللاعبة إلى مجموعة من الإعلاميين المختارين من قبل منظمي البطولة.

ويشارك الرياضيون من روسيا وبيلاروس في بطولات التنس الدولية في وضع محايد.

المصدر: I news

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