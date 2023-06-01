صحفية أوكرانية تحاول إحراج لاعبة تنس بيلاروسية

رفضت لاعبة التنس البيلاروسية آرينا سابالينكا التواصل مع صحفية أوكرانية بعد مباراة الدور الثاني من بطولة رولان غاروس للتنس أمس الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي شهدت فوز سابالينكا على مواطنتها إيرينا شيمانوفيتش بمجموتين بواقع (7-5 ، 6-2) والتأهل إلى الدور الثالث من البطولة الفرنسية. سألت الصحفية الأوكرانية عن دعم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وحاولت معرفة رأي لاعبة التنس حول الوضع في أوكرانيا.

ورفضت سابالينكا الإجابة بقولها: "لن أعلق على أي شيء لك، شكرا على السؤال".

لكن الصحفية الأوكرانية حاولت استفزاز اللاعبة: "أنت لست صغيرة، آرينا. هل تفعلين هذا لأنك لا تستطيعين الكلام؟ لتواصل الصحفية طرح الأسئلة.

لكن لاعبة التنس أصرت على عدم الإجابة مرة أخرى، ما اضطر مدير الجلسة للتدخل وإنهاء الحوار.

https://t.co/LnzKGNQHHL Watch: Aryna Sabalenka responds to tricky question from Ukrainian journalist: Sabalenka delivered one really long response in her press conference. https://t.co/BtRkAX6YZxpic.twitter.com/kMC58LfD8u — tenniscoaching.com (@_TennisCoaching) May 29, 2023

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ولم تكن تلك المرة الأولى التي تحاول فيها الصحفية طرح أسئلة على اللاعبة حول الشأن الأوكراني في المباراة الافتتاحية لها بالبطولة.

في 28 مايو الفائت، هزمت سابالينكو الأوكرانية مارتا كوستيوك في الجولة الأولى من بطولة رولان غاروس بمجموعتين 6- 3، 6- 2 بعد المباراة، رفضت الأوكرانية مصافحة منافستها البيلاروسية، الأمر الذي دفع الجماهير لإطلاق صيحات الاستهجان.

وتملك سابالينكا فرصة لمغادرة رولان غاروس وفي جعبتها صدارة التصنيف العالمي على حساب البولندية إيجا شفيونتيك، لكن عليها تخطي الدور الثالث الذي لم تتمكن من تخطيه من قبل في البطولة والذي وصلت إليه أعوام 2020 و2021 و2022.

وتقام بطولة رولان غاروس في باريس في الفترة من 28 مايو إلى 10 يونيو، ويشارك اللاعبون الروس والبيلاروس في البطولة في وضع محايد.

المصدر: express