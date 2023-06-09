سواريز يحسم أمر انتقاله لمرافقة ميسي

علق الأوروغواياني، لويس سواريز، مهاجم غريميو البرازيلي، على أنباء انتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، لمرافقة زميله السابق ليونيل ميسي قائلا "الانتقال لإنتر ميامي مستحيل"

وكان ميسي أعلن قبل أيام عن انتقاله لصفوف إنتر ميامي، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وأضاف سواريز، خلال تصريحات لصحيفة El Observador الأوروغويانية: "لأنني سعيد في غريميو ولدي عقد حتى صيف 2024".

وكان الإنجليزي، ديفيد بيكهام، أحد ملاك إنتر ميامي، قد صرح في أكثر من مناسبة أنه يريد الجمع بين الثنائي ميسي وسواريز في فريقه.

يذكر أن هناك شرط جزائي في عقد سواريز البالغ 36 عاما مع غريميو، وبالتالي لن يكون رحيله سهلا.

المصدر:"وسائل إعلام"