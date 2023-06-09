امرأة تدخل تاريخ الرياضة السعودية

دخلت حنان القرشي تاريخ الرياضة السعودية، بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة ناد رياضي في المملكة، وذلك بعد صدور قرار تكليفها برئاسة نادي وج، الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لنادي"وج" على "تويتر"، أنه تم تكليف حنان القرشي برئاسة النادي المنتمي للطائف، بعد حل مجلس إدارته، بالإضافة لترشيح أعضاء المجلس المؤقت.

وكانت حنان القرشي قد تولت منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بعد ترشحها لعضوية المجلس مطلع الموسم الماضي، وأسند المجلس لها ملف الألعاب النسائية.

📄| رسميًا ..

تكليف الأستاذة "حنان القرشي" برئاسة مجلس إدارة نادي #وج وترشيح أعضاء المجلس المؤقت pic.twitter.com/LwqG8O9Evs — نادي وجّ السعودي (@Wej_club) June 8, 2023

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ويقع نادي وج في مدينة الطائف، وينافس فريقه الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية السعودي (الدرجة الثالثة في هرم كرة القدم السعودية).

من هي حنان القرشي؟

حنان القرشي هي سيدة أعمال حاصلة على دبلوم معتمد من الأكاديمية السويدية مع رخصة مدرب لياقة بدنية محترف.

تحمل القرشي شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، وتملك شغفا كبيرا بالمجال الرياضي.

واكتسبت حنان القرشي شهرة كبيرة بعدما لعبت دورا في زيادة مكافآت لاعبي وج بعد الفوز على الوشم في دوري الدرجة الثانية السعودي عام 2022.

وتعرف القرشي أيضا باهتمامها بالإسعافات الأولية، والتغذية والإصابات الرياضية.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"