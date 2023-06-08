وفاة "الشيخ الحديدي"

توفي الأمريكي حسين خسرو علي وزيري “ذا أيرون شيخ"، المنحدر من أصول إيرانية، والمحترف في رياضة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، عن عمر ناهز الـ81 سنة.

وجاء في منشور صادر عبر صفحة "@the_ironsheik" على موقع "تويتر": "اليوم، نجتمع بقلوب ثقيلة لتوديع أسطورة حقيقية، وقوة طبيعية، وشخصية مميزة تركت بصمة لا تصدق في عالم المصارعة المحترفة".

RESPECT THE LEGEND FOREVER 😢 pic.twitter.com/Cr6CC9pXSO — The Iron Sheik (@the_ironsheik) June 7, 2023

ولد حسين خسرو علي وزيري، الملقب بـ"الشيخ الحديدي" في إيران حيث بدأ مسيرته في المصارعة لأول مرة. ووصل إلى مكانة بارزة في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، باعتباره "أحد أعظم شخصيات المصارعة الشريرة في تاريخ الترفيه الرياضي"، وقد اشتهر "بأحذيته الملتفة وحركة كاميل كلاتش" وفقا لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE).

Globallookpress /Jack Boland

WWE is saddened to learn that Hossein Khosrow Ali Vaziri, known the world over as WWE Hall of Famer The Iron Sheik, passed away on Wednesday, June 7, at age 81.



WWE extends its condolences to The Iron Sheik’s family, friends and fans.https://t.co/FGE0yKeuWApic.twitter.com/yVLpLObxFA — WWE (@WWE) June 7, 2023

وأصبح “ذا أيرون شيخ" بطلا لاتحاد المصارعة العالمي في ذلك الوقت عام 1983، وحمل اللقب لمدة أقل من شهر بقليل قبل أن يخسره أمام هلك هوغان، وفقا لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE).

جاء في المنشور على موقع تويتر: "طوال مسيرته المهنية، أصبح "ذا أيرون شيخ" ظاهرة ثقافية، متجاوزة عالم المصارعة المحترفة ليصبح رمزا للثقافة الشعبية". "عباراته التي لا تُنسى ولحظاته التي لا تُنسى محفورة في ذكريات المعجبين في جميع أنحاء العالم. لقد ترك بصمة لا تمحى على الصناعة، ولا يزال تأثيره ملموسا في عالم المصارعة اليوم ".

المصدر: وكالات